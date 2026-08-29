फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   APAAR ID Progress Sluggish in Agra Schools Only 6 Percent Rise in a Month

लापरवाही: अपार आईडी में स्कूलों की सुस्ती, एक महीने में सिर्फ 6% बढ़ा आंकड़ा; स्कूलों को दो दिन का अल्टीमेटम

Sat, 29 Aug 2026 11:20 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 29 Aug 2026 11:20 AM IST
सार

आगरा में विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने की रफ्तार बेहद धीमी है और एक महीने में आंकड़ा सिर्फ 54 से बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ है। सबसे ज्यादा लंबित काम वाले 129 स्कूलों को दो दिन में सुधार का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना यू-डायस बंद करने और मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई हो सकती है।

विज्ञापन
APAAR ID Progress Sluggish in Agra Schools Only 6 Percent Rise in a Month
अपार आईडी। - फोटो : amar ujala

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग की सख्ती के बावजूद स्कूलों की सुस्ती कम नहीं हो रही है। एक महीने पहले जिले में 54 प्रतिशत विद्यार्थियों की अपार आईडी बनी थी, जो अब बढ़कर सिर्फ 60 प्रतिशत तक पहुंची है। यानी एक महीने में महज छह प्रतिशत की प्रगति हुई है।
विज्ञापन

सबसे अधिक लापरवाही वाले 129 स्कूलों को बीएसए ने दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। इन विद्यालयों में अपार आईडी का काम सबसे अधिक लंबित है। बीएसए की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि दो दिनों में लंबित कार्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित विद्यालय का यू-डायस बंद करने के साथ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


413 विद्यार्थियों में सिर्फ 4 की आईडी
विभागीय आंकड़ों में कई स्कूलों की स्थिति बेहद खराब सामने आई है। ताजगंज के रोज पब्लिक स्कूल में 413 विद्यार्थियों में सिर्फ 4 की अपार आईडी बनी हुई है। श्री के प्रसाद मैमोरियल जू. हाईस्कूल पंचकुइयां में 274 विद्यार्थियों में केवल 4 की आईडी बन सकी है। वहीं, सेंट पॉल चर्च स्कूल सिकंदरा के 393 विद्यार्थियों में महज 8 की आईडी तैयार हुई है। ऐसे ही 129 विद्यालयों को विभाग ने सर्वाधिक पेंडेंसी वाले स्कूलों की सूची में शामिल किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


क्यों जरूरी है अपार आईडी
अपार आईडी विद्यार्थियों की स्थायी शैक्षणिक पहचान के रूप में काम करती है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने और विभिन्न शैक्षणिक सुविधाओं से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में आईडी बनाने में हो रही देरी सीधे विद्यार्थियों के डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।


बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि दो दिन के अल्टीमेटम के बाद अब विभाग की कार्रवाई पर नजर है। यदि निर्धारित समय में 129 स्कूलों ने लंबित कार्य पूरा नहीं किया तो यू-डायस बंद करने और मान्यता प्रत्याहरण जैसी कार्रवाई की जा सकती है। 


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed