Agra News: एंथेला, आईएमएचएच, एंथम और अपर्णा प्रेम ने प्लेऑफ में बनाई जगह

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राधा रानी चैलेंजर्स के सामने अपर्णा प्रेम फाइटर्स ने आशीष राजपूत के 57 रन की मदद से 218 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में निगम ने तेज शुरुआत दिलाई। अंकुश और अभिषेक ने 6 ओवर में ही टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। अभिषेक ने 21 गेंदों पर 7 छक्कों की मदद से 57 रन, अंकुश ने 13 गेंदों पर 37 और विकास दीक्षित ने 4 छक्कों के सहारे 44 रन की पारी खेली।एंथम वॉरियर्स ने स्काई सिटी इलेवन को 4 विकेट से हराया। स्काई सिटी ने मयंक राठौर के 94 और पीयूष के 52 रन की बदौलत 214 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए केसी ने 77 और ऋषभ जैन ने नाबाद 74 रन बनाकर टीम को 18.5 ओवर में जीत दिला दी। एंथेला अवतार्स ने अपर्णा पंचशील स्ट्राइकर्स को 3 विकेट से पराजित किया। स्ट्राइकर्स ने सनी के 42 रन की मदद से 144 रन बनाए। अमन तायल और धर्मेंद्र उपाध्याय ने दो-दो विकेट लिए। जवाब में अमन तायल ने 35 और विनय ने नाबाद 30 रन बनाकर जीत सुनिश्चित की।आईएमएचएच अनप्रेडिक्टेबल्स ने गणपति ग्लेडिएटर्स को 5 विकेट से हराया। गणपति की टीम सुनील चौधरी के 63 रन की बदौलत 167 रन तक पहुंची। आईएमएचएच के दिनेश कुशवाह ने पांच विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक गुप्ता ने 53, कप्तान शशांक ने 34 और दिनेश कुशवाह ने नौ गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।प्लेऑफ के मुकाबले 18 कोलीग चरण के बाद अब 18 अक्तूबर को पहले क्वालिफायर में एंथम वॉरियर्स और आईएमएचएच अनप्रेडिक्टेबल्स आमने-सामने होंगे। इसी दिन एलिमिनेटर में अपर्णा प्रेम फाइटर्स का मुकाबला एंथेला अवतार्स से होगा। इन मैचों के बाद टूर्नामेंट की आगे की राह तय होगी।