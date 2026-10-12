Agra News: आंबेडकर विवि का युवा उत्सव 30 से

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विश्वविद्यालय अतिथि गृह में रविवार को कुलपति प्रो. आशु रानी ने युवा उत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। उत्सव के दौरान शिवाजी मंडपम, एसपीसीजेआईएम, जीवन विज्ञान संस्थान और विश्वविद्यालय कंप्यूटर केंद्र में विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें विद्यार्थी अपनी कला, सांस्कृतिक प्रतिभा और रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताओं में प्रथम से पांचवें स्थान तक रहने वाले प्रतिभागियों को स्थान के अनुसार सम्मानित किया जाएगा।चौथे और पांचवें स्थान के प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। समूह प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन विश्वविद्यालय की टीम के लिए होगा। यह टीम आगामी उत्तर क्षेत्रीय युवा उत्सव में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अवसर पर प्रो. भूपेंद्र स्वरूप शर्मा, प्रो. एससी उपाध्याय, सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. एसके जैन मौजूद रहे।