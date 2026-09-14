Agra News: एके एवेंजर्स ने जीता स्पोर्टबज बैडमिंटन लीग का खिताब

विज्ञापन

चैंपियन टीम के स्वामी अंकित अग्रवाल, उपविजेता स्मैश वॉरियर्स के स्वामी आनंद अग्रवाल और तीसरे स्थान पर रही नेट माफिया के स्वामी भाव्या धूपर रहे। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग में अमित गर्ग, 37 से 44 वर्ष वर्ग में आनंद कुमार, 28 से 36 वर्ष वर्ग में दीपांशु अग्रवाल व 27 वर्ष से कम आयु वर्ग में सार्थक गोयल को प्रभावशाली खिलाड़ी का पुरस्कार मिला।अंकित अग्रवाल और अभिषेक अग्रवाल को प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी चुना गया। उत्तम बसीन को उभरते सितारे, अमन अग्रवाल को छुपा रुस्तम और अमन व माधव को उभरते खिलाड़ी का सम्मान प्रदान किया गया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए अभिषेक अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। समापन समारोह में एडीजे मृदुल दुबे, एडीजे महेश नौटियाल, राहुल पालीवाल और विनोद शीतलानी ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं पदक देकर सम्मानित किया। आयोजन में निश्चल जैन, राजीव अग्रवाल और रमन सेतिया की भी भूमिका रही।