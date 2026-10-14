Agra News: दो मैच जीतकर अजीत सिंह अकादमी क्वार्टर फाइनल में

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पहले मुकाबले में डॉ. अजीत सिंह क्रिकेट अकादमी के गेंदबाज भानुप्रताप ने चार ओवर में सिर्फ दो रन देकर तीन विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।दूसरे मुकाबले में भी अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर महाराष्ट्र अकादमी को 42 रन से हरा दिया। विज्ञापन

इस मुकाबले में गगन ने 33 रन बनाने के साथ तीन विकेट हासिल किए। हरफनमौला प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। टीम की इस उपलब्धि पर डॉ. अजीत सिंह, डॉ. वीपी सिंह, डॉ. अमित सिंह और डॉ. राजीव पचौरी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। पहले मुकाबले में डॉ. अजीत सिंह क्रिकेट अकादमी के गेंदबाज भानुप्रताप ने चार ओवर में सिर्फ दो रन देकर तीन विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।दूसरे मुकाबले में भी अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर महाराष्ट्र अकादमी को 42 रन से हरा दिया।इस मुकाबले में गगन ने 33 रन बनाने के साथ तीन विकेट हासिल किए। हरफनमौला प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। टीम की इस उपलब्धि पर डॉ. अजीत सिंह, डॉ. वीपी सिंह, डॉ. अमित सिंह और डॉ. राजीव पचौरी ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

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आगरा। गोवा में खेले जा रहे गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आगरा की डॉ. अजीत सिंह क्रिकेट अकादमी ने लगातार दो जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। टीम ने पहले मुकाबले में पुणे पब्लिक स्कूल को 10 विकेट से और दूसरे मैच में महाराष्ट्र अकादमी को 42 रन से हराया।