फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Ajit Singh Academy reaches quarter-finals after winning two matches.

Agra News: दो मैच जीतकर अजीत सिंह अकादमी क्वार्टर फाइनल में

Wed, 14 Oct 2026 02:56 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Ajit Singh Academy reaches quarter-finals after winning two matches.
भानुप्रताप
आगरा। गोवा में खेले जा रहे गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आगरा की डॉ. अजीत सिंह क्रिकेट अकादमी ने लगातार दो जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। टीम ने पहले मुकाबले में पुणे पब्लिक स्कूल को 10 विकेट से और दूसरे मैच में महाराष्ट्र अकादमी को 42 रन से हराया।
विज्ञापन

पहले मुकाबले में डॉ. अजीत सिंह क्रिकेट अकादमी के गेंदबाज भानुप्रताप ने चार ओवर में सिर्फ दो रन देकर तीन विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।दूसरे मुकाबले में भी अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर महाराष्ट्र अकादमी को 42 रन से हरा दिया।
विज्ञापन

इस मुकाबले में गगन ने 33 रन बनाने के साथ तीन विकेट हासिल किए। हरफनमौला प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। टीम की इस उपलब्धि पर डॉ. अजीत सिंह, डॉ. वीपी सिंह, डॉ. अमित सिंह और डॉ. राजीव पचौरी ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed