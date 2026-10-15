फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agriculture Minister inspected the International Potato Research facility.

Agra News: कृषि मंत्री ने किया अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान का निरीक्षण

Thu, 15 Oct 2026 03:17 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 15 Oct 2026 03:17 AM IST
विज्ञापन
Agriculture Minister inspected the International Potato Research facility.
सींगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान परिक्षेत्र में शकरकंद के खेत को देखते कृषि मंत्री सूर्य - फोटो : samvad
आगरा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बुधवार को सींगना में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अनुसंधान गतिविधियों, कृषि प्रौद्योगिकी और विकसित ढांचे की प्रगति का जायजा लिया।
विज्ञापन

इसके साथ ही शकरकंद की विभिन्न किस्मों पर हो रहे शोधों की जानकारी ली। सी-सार्क की वैज्ञानिक टीम के साथ चर्चा भी की। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम ने आलू के साथ-साथ शकरकंद में भी उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। इस दौरान सीआईपी निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह, डॉ. सुनील, डॉ. अंशुल शर्मा, डॉ. डिचिन अंग्मो भी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed