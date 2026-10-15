Agra News: कृषि मंत्री ने किया अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान का निरीक्षण

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इसके साथ ही शकरकंद की विभिन्न किस्मों पर हो रहे शोधों की जानकारी ली। सी-सार्क की वैज्ञानिक टीम के साथ चर्चा भी की। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम ने आलू के साथ-साथ शकरकंद में भी उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। इस दौरान सीआईपी निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह, डॉ. सुनील, डॉ. अंशुल शर्मा, डॉ. डिचिन अंग्मो भी मौजूद रहे। संवाद