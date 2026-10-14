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Agra News: अफ्रीकी धरती पर आगरा के विकास का शतकीय प्रहार

Wed, 14 Oct 2026 02:57 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:57 AM IST
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Agra's century-mark stride in development on African soil
विकास सिकरवार
आगरा। अफ्रीकी धरती पर ताजनगरी के क्रिकेटर विकास सिकरवार का बल्ला जमकर गरजा। जाम्बिया में खेले जा रहे मेट्रो नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में विकास ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से लुसाका रेनेगेड्स के गेंदबाजों की चुनौती को ध्वस्त कर दिया। जेके सुपरकिंग्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने महज 15 ओवर में 117 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली।
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उनकी इस आतिशी बल्लेबाजी के दम पर टीम ने 250 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में लुसाका रेनेगेड्स की पूरी टीम 81 रन पर सिमट गई। शानदार प्रदर्शन के लिए विकास को मैन ऑफ द मैच चुना गया। विकास सिकरवार ने मैदान पर उतरते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और तेजी से रन बटोरते हुए 117 रन बना दिए। उनकी पारी इतनी प्रभावशाली रही कि 15 ओवर के भीतर ही उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। उनकी बल्लेबाजी ने जेके सुपरकिंग्स को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद टीम के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया और लुसाका रेनेगेड्स को 81 रन पर ऑलआउट कर दिया।
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