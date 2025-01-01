Agra News: डब्ल्यूपीएल की नीलामी सूची में चमकीं आगरा की भारती

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भारती सिंह के नीलामी सूची में आने के बाद से उनके घर पुष्पांजलि टाउन, शास्त्रीपुरम में जश्न का माहौल है। फौजी पिता भरत सिंह और मां सुनीता को अपनी बेटी की मेहनत पर पूरा भरोसा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि फ्रेंचाइजी टीमें भारती की प्रतिभा को पहचानेंगी। मौजूदा महिला टी-20 प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए भारती ने अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी की चमक बिखेरी है।कोच्चि में होने वाली इस नीलामी के लिए कुल 146 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिनमें 119 भारतीय और 27 विदेशी खिलाड़ी हैं। सभी टीमों के पास कुल 27 स्थान खाली हैं। ऑलराउंडर के रूप में 10 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ उतरीं भारती के सामने फ्रेंचाइजी का ध्यान खींचने की चुनौती होगी। आगरा की दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स पहले ही रिटेन कर चुकी है।