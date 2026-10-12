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Agra News: राष्ट्रीय फिन तैराकी में आगरा ने जीते सात पदक

Mon, 12 Oct 2026 02:54 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 12 Oct 2026 02:54 AM IST
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Agra wins seven medals at the National Fin Swimming Championship.
राष्ट्रीय फिन तैराकी 
आगरा। पुणे में आयोजित छठी राष्ट्रीय अंडरवाटर फिन तैराकी चैंपियनशिप में आगरा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने तीन स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य सहित कुल सात पदक जीते। जिला सचिव राजेश गुप्ता ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन लखनऊ में राज्यस्तरीय चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। प्रतियोगिता में अमर अवस्थी ने दो स्वर्ण पदक जीते और वर्ष 2025 के अपने ही रिकॉर्ड को 21 सेकंड में तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। अभिषेक कुमार ने भी एक स्वर्ण पदक हासिल किया। रन बहादुर सिंह ने 50 मीटर सतही तैराकी में रजत पदक जीता जबकि रुद्राक्षी राठौर ने 200 मीटर द्विपंख तैराकी में कांस्य पदक प्राप्त किया। संघ के अध्यक्ष उमेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
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