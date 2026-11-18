विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत मंगलवार को आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन कर दिया गया है, जबकि अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए डीसीसी को सक्रिय किया गया है। इस केंद्र पर कॉल करके आम नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार करने की प्रक्रिया के साथ-साथ अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), मतदान केंद्र और मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी हर जानकारी घर बैठे हासिल कर सकते हैं।विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत 21, 22, 28 और 29 नवंबर 2026 (शनिवार व रविवार) को जनपद के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। डीएम ने बताया कि इन तिथियों पर लोग अपने नजदीकी बूथ पर जाकर नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 और अपात्र मतदाताओं के नाम विलोपित कराने के लिए फॉर्म-7 भर सकते हैं।टोलफ्री नंबर 1950, लैंडलाइन नंबर 0562-2250170, 0562-2971483 और 0562-2971983