{"_id":"6289ccea11db3b2abb5ee0de","slug":"agra-university-big-change-filling-examination-form-in-residential-campus-institutions-know-new-rules","type":"story","status":"publish","title_hn":"आगरा विवि : आवासीय परिसर के संस्थानों में परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर किया गया बड़ा बदलाव, जानें क्या होंगे नए नियम ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sun, 22 May 2022 11:10 AM IST