एडीए का शिकंजा: दयालबाग में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की कार्रवाई, बिना नक्शा दो इमारतें, मौके पर लगाई सील

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प्राधिकरण उपाध्यक्ष एम अरुन्मौली ने बताया कि जयराम बाग में सौरभ एन्क्लेव के पीछे आईजी की कोठी वाली लाइन में प्रेम सिंह बघेल बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण करा रहे थे। इसी तरह 23-जयराम बाग में भी प्रेम सिंह अवैध रूप से निर्माण करा रहे थे। विज्ञापन



सहायक अभियंता और अवर अभियंता के नेतृत्व में सुपरवाइजर व सचल दस्ते ने सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की। प्राधिकरण उपाध्यक्ष एम अरुन्मौली ने बताया कि जयराम बाग में सौरभ एन्क्लेव के पीछे आईजी की कोठी वाली लाइन में प्रेम सिंह बघेल बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण करा रहे थे। इसी तरह 23-जयराम बाग में भी प्रेम सिंह अवैध रूप से निर्माण करा रहे थे।सहायक अभियंता और अवर अभियंता के नेतृत्व में सुपरवाइजर व सचल दस्ते ने सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की।

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) के प्रवर्तन दल ने शुक्रवार को दयालबाग क्षेत्र में दो स्थानों पर चल रहे अनधिकृत निर्माणों को सील किया। यह कार्रवाई हरिपर्वत-द्वितीय वार्ड के तहत आने वाले दयालबाग इलाके में की गई।