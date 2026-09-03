{"_id":"6a98f9080cb7b7cb39082451","slug":"agra-traffic-chaos-after-rain-over-6-ambulances-stuck-in-massive-jam-on-mg-road-2026-09-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लाइनों में थमी लाइफ: आगरा के एमजी रोड पर महाजाम, सायरन बजाती 6 से ज्यादा एंबुलेंस भी फंसीं; रास्ता नहीं मिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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आगरा के महात्मा गांधी मार्ग (एमजी रोड) को शहर की लाइफ-लाइन कहा जाता है। मेट्रो के कार्यों से लाइफ लाइन की रफ्तार पहले से ही धीमी है मगर बुधवार की बारिश में यह थम गई। भीषण जाम में लोग घंटों फंसे रहे। एक मिनट की दूरी 30 मिनट में तय हो सकी। दोपहर 12 से 3 बजे तक यह हालात रहे। रावली, आगरा कॉलेज, हरीपर्वत, सूरसदन पर वाहनों की लंबी लाइन लग गईं। मरीजों को लेकर जा रहीं 6 से अधिक एंबुलेंस भी फंसी रह गईं। पुलिसकर्मी वाहनों को निकालने में विफल रहे।

रावली पर मेट्रो का काम चल रहा है। इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है। साईं की तकिया से आने वाले वाहनों को रोजाना जाम में फंसना पड़ रहा है। बुधवार दोपहर 12 बजे बारिश के बाद जाम लगने लगा। एसबीआई तिराहे से कलेक्ट्रेट तक 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट तक लग रहे थे। यहां पर ऑटो, ई रिक्शा, कार से लेकर एंबुलेंस भी फंसी रहीं। एंबुलेंस चालक सायरन बजाते रहे लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल सका। दोपहर 3 बजे तक यही हाल रहा। स्कूली वाहन भी फंसे रहे।

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नालबंद से राजामंडी तक बैरिकेडिंग की वजह से सड़क संकरी है। मेट्रो निर्माण कार्य की वजह से सड़क पर गड्ढे भी हो गए हैं। इसमें पानी भरने से बड़ी संख्या में वाहन फंस गए। एक घंटे तक लोगों को जाम से जूझना पड़ा। इसके अलावा सूरसदन से हरीपर्वत आने वाले रास्ते पर कई जगह गड्ढों में पानी भरने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया।



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हर रास्ते पर जूझते रहे वाहन चालक हरीपर्वत से भगवान टॉकीज की तरफ जाने वाले रास्ते पर दोपहर में 2 बजे वाहनों के दबाव से दिक्कत हुई। यहां पर मेट्रो की बैरिकेडिंग भी लगी हुई हैं। इसी तरह हरीपर्वत से मदिया कटरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी दिक्कत हुई। यहां पर एक तरफ की लेन सीएम ग्रिड के कार्य के लिए खोदी गई थी। यह सड़क दो महीने बाद भी नहीं बन सकी है। ऐसे में लोगों को एक लेन से ही वाहन निकालने पड़ रहे हैं। बुधवार को बारिश के दौरान कीचड़ में वाहन फंस गए। इसी तरह घटिया चौराहे पर भी एक घंटे तक लोग जाम की वजह से परेशान रहे।

