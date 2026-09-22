Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:21 AM IST
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धर्म-कर्म
शृंगार- एकादशी विशेष के अवसर पर विशेष शृंगार व फूलबंगला, खाटू श्याम मंदिर, जीवनी मंडी, शाम 6 बजे।
- 12 दिवसीय पंचम गणेश महोत्सव पर विशेष शृंगार व फूलबंगला, श्री वरद वल्लभा महागणपति मंदिर, छलेसर रोड, शाम 7 बजे।
शोभायात्रा- बाबा दुर्बलनाथ की शोभायात्रा, दुर्गा मंदिर, खटीक पाड़ा, शाम 5 बजे।
- नारायणी देवी शोभायात्रा, श्री नारायणी देवी स्मृति कल्याण समिति, हाथीघाट, यमुना किनारा, शाम 5:30 बजे।
महापर्व- दशलक्षण महापर्व के चौथे दिन उत्तम तप धर्म की आराधना, शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुदड़ी मंसूर खां व सेठ श्री किशन बिहारी लाल जैन धर्मशाला, सुबह 10 बजे।
- उत्तम तप अभिषेक एवं पूजन, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर-7 आवास विकास सिकंदरा, सुबह 7 बजे।
- सामयिक भक्ति ध्यान का दिव्य संगम, निर्मल सेवा सदन, थाना रकाबगंज पीछे छीपीटोला, सुबह 7 बजे।
सुंदरकांड- साहित्यकार पं. योगेश चंद शर्मा का अभिनंदन व सुंदरकांड का संगीमतय गायन, बंबई वाली बगीची, केंद्रीय हिंदी संस्थान खंदारी, दोपहर 3 बजे।
आयोजन- श्री हरिविजय सूरीजी का 430वां स्वर्गारोहण दिवस, महावीर स्वामी मंदिर सेठ का बाग दादाबाड़ी शाहगंज व श्री हरिविजय सूरी कमल मंदिर, सुबह 10 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- गुर्दा रोगियों के लिए निशुल्क परामर्श शिविर, श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के डॉ. एनएल पटनी डायलिसिस सेंटर, खंदारी, सुबह 11 बजे।
ज्ञापन- एनएचएम संविदा व कर्मचारियों की समस्याओं को दूर कराने के लिए ज्ञापन, जिलाधिकारी कार्यालय सुबह 11 बजे एवं सीएमओ ऑफिस दोपहर 12 बजे।
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अन्य
मेला- इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो-2026 का दूसरा दिन, होटल ताज कन्वेंशन, ताज ईस्ट गेट रोड, ताजगंज, दोपहर 12 बजे।
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विज्ञापन
शृंगार- एकादशी विशेष के अवसर पर विशेष शृंगार व फूलबंगला, खाटू श्याम मंदिर, जीवनी मंडी, शाम 6 बजे।
- 12 दिवसीय पंचम गणेश महोत्सव पर विशेष शृंगार व फूलबंगला, श्री वरद वल्लभा महागणपति मंदिर, छलेसर रोड, शाम 7 बजे।
शोभायात्रा- बाबा दुर्बलनाथ की शोभायात्रा, दुर्गा मंदिर, खटीक पाड़ा, शाम 5 बजे।
- नारायणी देवी शोभायात्रा, श्री नारायणी देवी स्मृति कल्याण समिति, हाथीघाट, यमुना किनारा, शाम 5:30 बजे।
महापर्व- दशलक्षण महापर्व के चौथे दिन उत्तम तप धर्म की आराधना, शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुदड़ी मंसूर खां व सेठ श्री किशन बिहारी लाल जैन धर्मशाला, सुबह 10 बजे।
- उत्तम तप अभिषेक एवं पूजन, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर-7 आवास विकास सिकंदरा, सुबह 7 बजे।
- सामयिक भक्ति ध्यान का दिव्य संगम, निर्मल सेवा सदन, थाना रकाबगंज पीछे छीपीटोला, सुबह 7 बजे।
सुंदरकांड- साहित्यकार पं. योगेश चंद शर्मा का अभिनंदन व सुंदरकांड का संगीमतय गायन, बंबई वाली बगीची, केंद्रीय हिंदी संस्थान खंदारी, दोपहर 3 बजे।
आयोजन- श्री हरिविजय सूरीजी का 430वां स्वर्गारोहण दिवस, महावीर स्वामी मंदिर सेठ का बाग दादाबाड़ी शाहगंज व श्री हरिविजय सूरी कमल मंदिर, सुबह 10 बजे।
स्वास्थ्य
शिविर- गुर्दा रोगियों के लिए निशुल्क परामर्श शिविर, श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के डॉ. एनएल पटनी डायलिसिस सेंटर, खंदारी, सुबह 11 बजे।
ज्ञापन- एनएचएम संविदा व कर्मचारियों की समस्याओं को दूर कराने के लिए ज्ञापन, जिलाधिकारी कार्यालय सुबह 11 बजे एवं सीएमओ ऑफिस दोपहर 12 बजे।
अन्य
मेला- इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो-2026 का दूसरा दिन, होटल ताज कन्वेंशन, ताज ईस्ट गेट रोड, ताजगंज, दोपहर 12 बजे।