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वार्ड-22 में करीब आठ लाख रुपये से 30 मीटर लंबी और ढाई मीटर चौड़ी सीसी रोड का निर्माण कराया गया था। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों को दरकिनार कर सीमेंट के इस्तेमाल के नाम पर महज खानापूर्ति की गई। इसके कारण बनने के 10 दिन के भीतर ही सड़क की ऊपरी परत उखड़ने लगी और जगह-जगह से गिट्टी बाहर निकल आई। लोगों ने बदहाल सड़क का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया।मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने लेखाधिकारी विपिन कुमार यादव और सहायक अभियंता कपीश बुधोलिया की दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। कमेटी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट की मात्रा और तकनीकी मानकों की पड़ताल कर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।दूसरी ओर, क्षेत्रीय लोगों ने ठेकेदार के साथ-साथ निर्माण कार्य की निगरानी करने वाले संबंधित अभियंताओं और अधिकारियों की भूमिका भी तय करने की मांग उठाई है। नगर आयुक्त ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।