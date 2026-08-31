बदहाल मंडी: आदर्श बनाने का सपना अधूरा, टूटी सड़कें और जलभराव; मोतीगंज के व्यापारियां का ये है दर्द
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 31 Aug 2026 09:47 AM IST
सार
आगरा के मोतीगंज को आदर्श मंडी बनाने की घोषणा के बावजूद व्यापारी आज भी टूटी सड़कों, जलभराव, गंदगी और जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। व्यापार समिति की गोष्ठी में जनप्रतिनिधियों के सामने समस्याएं रखकर सड़क निर्माण और स्थायी जलनिकासी की मांग की गई।
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विस्तार
आगरा के मोतीगंज को आदर्श मंडी बनाने की घोषणा अब तक धरातल पर नहीं उतरी है। व्यापारी आज भी टूटी सड़कें, गंदगी और जलभराव जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। रविवार को श्री मोतीगंज खाद्य व्यापार समिति ने जनप्रतिनिधियों के समक्ष इन समस्याओं को उठाते हुए स्थायी समाधान की मांग की।
लोहामंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में समिति की व्यापारिक गोष्ठी व पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह हुआ। अध्यक्ष महावीर प्रसाद मंगल और महामंत्री शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने कहा कि खराब रास्तों और जाम के कारण भारी माल ढुलाई में काफी परेशानी होती है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। उन्होंने सड़क निर्माण, जलभराव से मुक्ति और नियमित सफाई के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया।
मुख्य अतिथि मेयर हेमलता दिवाकर और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने व्यापारियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। उन्होंने कहा कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी सुविधाओं में सुधार करना प्राथमिकता है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने जल्द ही आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। गोष्ठी के बाद वृंदावन से आए कलाकारों ने मयूर नृत्य और फूलों की होली की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया।
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लोहामंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में समिति की व्यापारिक गोष्ठी व पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह हुआ। अध्यक्ष महावीर प्रसाद मंगल और महामंत्री शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने कहा कि खराब रास्तों और जाम के कारण भारी माल ढुलाई में काफी परेशानी होती है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। उन्होंने सड़क निर्माण, जलभराव से मुक्ति और नियमित सफाई के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया।
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मुख्य अतिथि मेयर हेमलता दिवाकर और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने व्यापारियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। उन्होंने कहा कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी सुविधाओं में सुधार करना प्राथमिकता है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने जल्द ही आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। गोष्ठी के बाद वृंदावन से आए कलाकारों ने मयूर नृत्य और फूलों की होली की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया।
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