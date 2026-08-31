बदहाल मंडी: आदर्श बनाने का सपना अधूरा, टूटी सड़कें और जलभराव; मोतीगंज के व्यापारियां का ये है दर्द

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लोहामंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में समिति की व्यापारिक गोष्ठी व पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह हुआ। अध्यक्ष महावीर प्रसाद मंगल और महामंत्री शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने कहा कि खराब रास्तों और जाम के कारण भारी माल ढुलाई में काफी परेशानी होती है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। उन्होंने सड़क निर्माण, जलभराव से मुक्ति और नियमित सफाई के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया।मुख्य अतिथि मेयर हेमलता दिवाकर और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने व्यापारियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। उन्होंने कहा कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी सुविधाओं में सुधार करना प्राथमिकता है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने जल्द ही आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। गोष्ठी के बाद वृंदावन से आए कलाकारों ने मयूर नृत्य और फूलों की होली की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया।