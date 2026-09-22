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टूटे नाले, बदहाल पार्क: नगर निगम पहुंचे लोग, अधिकारियों पर बरसाए फूल; अनोखा प्रदर्शन देख रह जाएंगे हैरान

Tue, 22 Sep 2026 10:45 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 22 Sep 2026 10:45 AM IST
सार

आगरा में टूटे नाले, बदहाल पार्क और माहौर समाज की बगीची के जीर्णोद्धार में देरी के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया गया। डॉ. आंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में अधिकारियों पर गुलाब के फूल बरसाकर ज्ञापन सौंपा।
 

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Agra Protest: Activists Shower Rose Petals on Officials Over Neglected Parks and Drains
नगर निगम पहुंचे लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 टूटे नाले, बदहाल पार्कों और माहौर समाज की जर्जर बगीची के निर्माण में लेटलतीफी से आक्रोशित डॉ. आंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नगर निगम परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया। संस्था के पदाधिकारियों ने अधिकारियों पर गुलाब के फूलों की वर्षा करते हुए विरोध जताया और अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा।
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फाउंडेशन के अध्यक्ष आशीष प्रिंस ने बताया कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी वार्ड-1 काजीपाड़ा स्थित माहौर समाज की बगीची का निर्माण और बिजलीघर स्थित डॉ. आंबेडकर पार्क का जीर्णोद्धार शुरू नहीं हो सका है। इसके अलावा थाना लोहामंडी के पीछे खुला पड़ा नाला आए दिन हादसों को न्योता दे रहा है।
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संगठन पदाधिकारियों ने नगर निगम प्रशासन पर केवल कागजी विकास करने और जमीनी समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शन में राहुल वरुण, विवेक बौद्ध, रतन बाबू, महिपाल सिंह, संजय सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे।
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