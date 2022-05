{"_id":"62829f5a36e2980f3207fa06","slug":"agra-ponds-will-be-revived-under-amrit-sarovar-yojana","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Amrit Sarovar Yojana: आगरा में 11 तालाबों से हटेंगे कब्जे, लौटेगा पुराना स्वरूप, अंगूठी और बुढ़िया का ताल बनेंगे मॉडल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 17 May 2022 12:30 AM IST