यूपी: मैरिज होम के बाहर नहीं खड़े होंगे वाहन, पुलिस ने जारी किए ये निर्देश; शादी में जाने वाले ध्यान दें

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अपर पुलिस आयुक्त ने यातायात माह नवंबर- 2026 के तहत 10 दिन में यातायात पुलिस ने की कार्रवाई और जागरूकता अभियानों की समीक्षा की। 20 दिनों के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। कहा कि विद्यालयों में निबंध एवं कला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करें।यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। कहा कि 21 नवंबर से देवोत्थान एकादशी के बाद शुरू होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों को देखते हुए एमजी रोड एवं फतेहाबाद रोड स्थित मैरिज हॉल संचालकों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। वैवाहिक आयोजनों में आने वाले वाहनों के लिए परिसर के अंदर ही पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए।