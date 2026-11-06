विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सिटी जोन कोतवाली के सराफा बाजार में सोने-चांदी के जेवरात खरीदने के लिए लोगों की देर तक भीड़ रहेगी। इसके अलावा कपड़ा बाजार, जूता बाजार में भी खरीदार पहुंचते हैं। देर रात तक बाजारों में लोग रहेंगे। व्यापारी भी घरों की तरफ जाएंगे। बाजार और अन्य मार्गों पर पुलिस रहेगी। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि बाजारों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पुलिसकर्मियों को अवकाश नहीं दिए जाएंगे।पुलिस ने लोगों से अपील भी की है। कहा है कि बाजारों में अपने पर्स और मोबाइल को ठीक से रखें। ऑटो में सफर करते समय भी सुरक्षा का ध्यान रखें। गाड़ियों में मोबाइल, पर्स और कीमती सामान नहीं रखें। अगर कोई अनजान व्यक्ति बात कर जाल में फंसाने की कोशिश करता है तो पुलिस से शिकायत करें।शाहगंज, फव्वारा, कसेरट बाजार, किनारी बाजार, रावत पाड़ा में तीन और चार पहिया नहीं जाने दिए जाएंगे। इसके लिए यातायात पुलिस की ओर से बैरियर लगाए जाएंगे। इनमें दोपहिया वाहनों को छूट रहेगी। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग बाजार से बाहर की जा सकेगी। एमजी रोड पर भी शोरूम के बाहर वाहनों को सड़क पर पार्क नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।पुलिस ने 50 से अधिक ऐसे स्थान भी चिह्नित किए हैं, जहां पर लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। इन रास्तों पर थाना पुलिस की गश्त रहेगी। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। किसी तरह के संदिग्ध नजर आने पर पुलिस टीम को लगाया जाएगा। संदिग्धों को रोका जाएगा।