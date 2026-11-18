फतेहाबाद। थाना डौकी क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर नगला बेहड़ के पास मंगलवार शाम ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार ससुर की मौत हो गई, जबकि दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया।दोनों बेटी के लग्न-टीका समारोह में शामिल होने फिरोजाबाद जा रहे थे। हादसे के बाद मौके से ट्रैक्टर चालक भाग गया।थाना डौकी क्षेत्र के गांव गढ़ी रामफल निवासी केशव पुत्र गुलाब सिंह ने बताया कि उनकी पुत्री सोनम का लग्न-टीका फिरोजाबाद के रसूलपुर क्षेत्र में जाना था। इसके लिए सीताराम की मढ़ैया निवासी उनके मौसा रामस्वरूप (55) पुत्र मौजीराम अपने दामाद जगदीश निवासी कलाल खेरिया मोड़, आगरा के साथ बाइक से निकले थे। परिवार के अन्य लोग पीछे रह गए थे। मंगलवार शाम करीब सात बजे जैसे ही दोनों थाना डौकी क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर नगला बेहड़ के पास पहुंचे, सामने से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रामस्वरूप और जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने रामस्वरूप को मृत घोषित कर दिया। वहीं जगदीश की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही शादी वाले घर में चीख-पुकार मच गई। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि बाइक और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर में रामस्वरूप की मौत हुई है, जबकि जगदीश का उपचार चल रहा है।