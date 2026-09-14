Agra News: देवर ने भाभी से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, प्राथमिकी दर्ज

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33 वर्षीय पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 7 सितंबर उनका पति किसी कार्य से आगरा गया था। उसे घर में अकेली देखकर करीब 26 वर्षीय देवर घर में घुस आया। छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर कुल्हाड़ी से जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ मिलकर पति की हत्या करने का दबाव बना रहा है।वर्जनपीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी देवर के खिलाफ खेरागढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। -सुनीता चौहान, खेरागढ़