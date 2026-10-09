Agra News: डाकघर में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट, दो रजिस्टर्ड डाक फाड़ीं

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कागारौल। थाना क्षेत्र के ग्राम बैमन स्थित शाखा डाकघर में बुधवार दोपहर उस समय हंगामा मच गया, जब कुछ लोगों ने डाकघर में घुसकर कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए दो रजिस्टर्ड डाक छीनकर फाड़ दीं।शाखा डाकपाल देव सिंह निवासी गांव कबूलपुर, जिला रोहतक ने पुलिस को बताया कि वह वर्तमान में बैमन शाखा डाकघर में शाखा डाकपाल के पद पर तैनात हैं। बुधवार दोपहर को तकरीबन 12:40 बजे नरेंद्र, निर्भिक तथा कुछ अन्य व्यक्ति डाकघर में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने उनके और सहायक शाखा डाकपाल करनदीप सिंह के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। संवादतहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सरकारी कार्य में बाधा डालने और दस्तावेज नष्ट करने के मामले की गहन जांच की जा रही है।— थाना प्रभारी, कागारौल