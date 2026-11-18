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मृतक के भाई जितेंद्र ने बताया कि 6 नवंबर की सुबह सुमन तिवरिया पर जाने की कहकर घर से निकला था, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटा। 7 नवंबर की सुबह जब उसकी तलाश की गई, तो वह बंद पड़े भट्ठे के पीछे चकरोट के किनारे बेहोशी की हालत में मिला। परिजन उसे उठाकर घर ले आए। पहले परिजनों को लगा कि उसने कुछ खा लिया है और शाम तक ठीक हो जाएगा, लेकिन शाम को तबीयत बिगड़ने पर उसे आगरा और फिर जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।परिजनों ने सुमन की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मृतक भट्ठे पर मजदूरी करता था। उसके परिवार में 4 बच्चे हैं, जिनमें बड़ी बेटी मोहिनी (11), अनन्या (9), खुशी (7) और एक बेटा (3) शामिल हैं। उसकी मौत के बाद अब परिवार के सामने बच्चों के लालन-पालन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - राम प्रवेश गुप्ता, एसीपी शमसाबाद