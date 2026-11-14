Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   agra news grave digging

Agra News: विवादित जमीन पर कब्र खोदने को लेकर हंगामा, पुलिस ने रुकवाया काम

Sat, 14 Nov 2026 02:40 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
agra news grave digging
शमसाबाद। कस्बे के मोहल्ला टोला में विवादित जमीन पर बच्चे को दफनाने के लिए कब्र खोदे जाने पर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कब्र खोदने का काम रुकवाकर स्थिति को नियंत्रित किया।
विज्ञापन

मोहल्ला टोला निवासी साबिर खां उर्फ सूखा की पत्नी ने शुक्रवार सुबह एक बच्चे को जन्म दिया था। जन्म के महज 2 घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई। परिजन ने अपने मकान के पास खाली पड़ी जमीन पर कब्र खोदनी शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के वीरेश रघुवंशी और अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए।
विज्ञापन

वीरेश रघुवंशी ने बताया कि करीब 2 साल पहले भी इस जमीन पर दीवार लगाने को लेकर विवाद हुआ था। तत्कालीन एसडीएम फतेहाबाद ने इस भूमि पर कब्र खोदने और अन्य निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। इसी पुराने आदेश का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं ने वहां कब्र खोदे जाने का विरोध किया। दूसरी ओर बच्चे के परिजन का दावा है कि यह जमीन कब्रिस्तान की है। इस दौरान वीरेश रघुवंशी, रमन प्रजापति, प्रिंस सूर्यवंशी, मोनू शर्मा, शेखर और मयंक गुप्ता सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं, देर शाम तक बच्चे के शव को दफनाया नहीं जा सका था।
विज्ञापन
विज्ञापन



पहले से विवाद चला आ रहा है। दोनों पक्षों को शांत कराते हुए फिलहाल पुलिस तैनात कर दी है। एसडीएम फतेहाबाद से इस संबंध में दस्तावेज मांगे गए हैं। मौके पर स्थिति पूरी तरह शांत और नियंत्रण में है। - रामप्रवेश गुप्ता, एसीपी शमसाबाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed