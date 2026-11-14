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Agra News: चाय बनाते समय सिलिंडर में आग से झोंपड़ी जली, युवक झुलसा

Sat, 14 Nov 2026 02:38 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:38 AM IST
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agra news fire in hut
बाह: सिलिंडर में लगी आग से जला छप्पर
बाह। चाय बनाते समय सिलिंडर के रेगुलेटर में लगी आग से बाह के पटकुइयन पुरा गांव में शुक्रवार दोपहर अफरा-तफरी मच गई। आग बुझाने के दौरान गृहस्वामी का चेहरा झुलस गया।
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हादसा शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे करीब हुआ। पटकुइयन पुरा गांव निवासी सुरेश की पत्नी चाय बना रही थीं। अचानक सिलिंडर के रेगुलेटर में आग लग गई। घर में अफरा-तफरी मच गई और वह चीख-पुकार मचाती हुई घर के बाहर दौड़ पड़ीं। शोर सुनकर पहुंचे आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए। सुरेश साहस दिखाते हुए जलते हुए सिलिंडर को टाट की मदद से उठाकर घर से बाहर लाए। इस दौरान उनका चेहरा झुलस गया।
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इधर, सूचना पर बाह से फायर ब्रिगेड पहुंच गई। टीम ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सिलिंडर फटने से बचने एवं आग बुझने पर परिजनों एवं पड़ोसियों ने राहत की सांस ली। पीड़ित परिवार ने तहसील प्रशासन से नुकसान के आकलन एवं मुआवजे की मांग की है।

बाह: सिलिंडर में लगी आग से जला छप्पर

बाह: सिलिंडर में लगी आग से जला छप्पर

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