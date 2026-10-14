फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   agra news farmer suicide

Agra News: बीमारी से तंग आकर किसान ने फंदा लगाकर दी जान

Wed, 14 Oct 2026 02:46 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
agra news farmer suicide
बाह। मढ़ेपुरा गांव में मंगलवार दोपहर करीब 2:00 बजे किसान ओमप्रकाश उर्फ पप्पू (40) ने अपने घर में जान दे दी। परिजन के मुताबिक वह लंबे समय से बीमारी से तंग थे, जिसके कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया है। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है।
विज्ञापन

मढ़ेपुरा निवासी ओमप्रकाश के पास 4 बीघा जमीन है, जिस पर उन्होंने बाजरा की फसल की थी। चचेरे भाई बंटू ने बताया कि मंगलवार सुबह वह परिजनों के साथ खेत पर बाजरा की निकासी के लिए गए थे। दोपहर को वह घर के लिए निकले और वहां जाकर यह आत्मघाती कदम उठा लिया। परिजन में चीख-पुकार मच गई। पड़ोसियों की मदद से उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बाह ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची बाह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दिया है।
विज्ञापन


बॉक्स

बेटी के रिश्ते की थी चिंता, परिवार में कोई नहीं कमाने वाला
बीमारी से जूझ रहे ओमप्रकाश अपनी 17 वर्षीय बेटी अंजलि की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। मृतक के पिता रामसहाय की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और बच्चे अभी छोटे हैं। ओमप्रकाश की मौत के बाद परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं बचा है। पत्नी आशा और चारों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि वह बीमारी के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव में थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


किसान ने खुदकुशी की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। - जितेंद्र कुमार, एसीपी बाह
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed