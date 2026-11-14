Agra News: शामियाने की छांव में दिखे घोड़ों के शाही ठाठ

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मेला में शामियाने में बंधे दिखे घोड़े-घोड़ी अपनी ओर ध्यान खींच रहे हैं। बरेली के उस्मान ने बताया 14 घोड़े लाए थे। 5 बिक गए हैं। अब घुड़सवारी के लिए नहीं, संपन्न परिवार शौक के लिए घोड़ा, घोड़ी खरीदते हैं। घोड़ों का शौक और रखरखाव महंगा है। मेले में धूप से बचाने के लिए शामियाना लगाया। खुराक और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रयागराज के गोविंद सिंह ने बताया कि 12 घोड़े लाए थे। धूप से बचने को शामियाना लगाया है। दिन में धूप और रात में सर्दी से घोड़ों के बीमार होने का खतरा रहता है। इसलिए देखभाल के लिए पशु चिकित्सक को साथ लाते हैं। मुरसान के जावेद ने बताया 15 घोड़ों में से मेला में सिर्फ 3 बिके हैं। घोड़ों के लिए टेंट वाले से शामियाना लगवाना पड़ा। दाना साथ लाते हैं। घास स्थानीय लोगों से खरीदते हैं। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डाॅ. सुनील कुमार ने बताया माैसम में बदलाव की वजह से दिन में धूप रहती है, जबकि रात ठंडी होती है। जिससे मवेशी के निमोनिया के संक्रमण की चपेट में आने का खतरा रहता है। बड़े व्यापारियों ने घोड़ों को धूप एवं ओस से बचाव के लिए शामियाने लगवाए हैं।पशु बेचकर लाैटने लगे व्यापारीप्रथम चरण के पशु मेले में पशुपालकों ने अपने पशुओं के साथ गंतव्य की ओर वापसी शुरू कर दी है। बीते तीन-चार दिन से मेला मैदान से घोड़ा, घोड़ी, गधा और खच्चर जैसे पशुओं के व्यापारी अपने जानवरों को वाहनों में लादकर लौटते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार तक मेला मैदान में महज 200 से 250 जानवर ही शेष बचे हैं।