Agra News: रास्ते में मवेशी बांधने का विरोध करने पर कुल्हाड़ी से हमला, तीन पर प्राथमिकी

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अनिल ने जब मवेशियों को रास्ते से हटाने के लिए कहा, तो मनीष कुमार गाली-गलौज करने लगा। इसका विरोध करने पर मनीष कुमार, रामपाल और आशीष यादव उर्फ मन्नू कुल्हाड़ी लेकर आ गए और पीड़ित पर हमलावर हो गए। अनिल कुमार ने तुरंत अपने घर की छत पर चढ़कर जान बचाई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा होने के बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। संवाद विज्ञापन



प्राथमिकी दर्ज कर चित्राहाट पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। विवेचना में प्रकाश में आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

- जितेन्द्र कुमार, एसीपी बाह अनिल ने जब मवेशियों को रास्ते से हटाने के लिए कहा, तो मनीष कुमार गाली-गलौज करने लगा। इसका विरोध करने पर मनीष कुमार, रामपाल और आशीष यादव उर्फ मन्नू कुल्हाड़ी लेकर आ गए और पीड़ित पर हमलावर हो गए। अनिल कुमार ने तुरंत अपने घर की छत पर चढ़कर जान बचाई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा होने के बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। संवादप्राथमिकी दर्ज कर चित्राहाट पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। विवेचना में प्रकाश में आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।- जितेन्द्र कुमार, एसीपी बाह

बाह। रास्ते में मवेशी बांधे जाने का विरोध करने पर हुए हमले में छत पर चढ़कर जान बचाने वाले एक युवक ने 3 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कचौराघाट निवासी अनिल कुमार सिंह ने चित्राहाट थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी के अनुसार, 27 सितंबर की शाम 5:20 बजे वह अपने घर से इटावा जाने के लिए निकला था। रास्ते में मनीष कुमार के मवेशी बंधे हुए थे।