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जेडएसओ योगेंद्र कुशवाहा की टीम को दो रेस्तरां पर कोयले से भट्ठियां संचालित मिलीं। टीम ने भट्ठियों को पानी डालकर बुझाया और संचालकों से जुर्माना वसूला। बाबू जगजीवन राम चौराहा स्थित होटल डीलक्स पर भी कचरा फेंकने पर कार्रवाई की गई। होटल की ओर से एजेंसी को कूड़ा देने के बजाय उसे सार्वजनिक स्थान पर फिंकवाया जा रहा था। निगम ने कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि शहर की आबोहवा खराब करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को नियमों की अनदेखी नहीं करने दी जाएगी।नगर निगम ने बल्केश्वर रोड पर सड़क किनारे पटरी और फुटपाथ पर सामान रखकर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। फुटपाथ और सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया। शनिवार को क्षेत्रीय एसएफआई के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने जुर्माना वसूला। अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि फुटपाथों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।