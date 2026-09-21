नवरात्र में आगरा को बड़ी सौगात: आईएसबीटी तक चल सकती है मेट्रो, शासन ने भेजी प्रस्तावित तारीख

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यूपीएमआरसी का पहला कॉरिडोर ताज पूर्वी से सिकंदरा तक बन रहा है। इसमें 13 स्टेशन हैं। अभी तक 6 स्टेशनों ताज पूर्वी से बिजली घर तक मेट्रो चल रही है। इसके अगले पांच स्टेशन एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजामंडी, आरबीएस और आईएसबीटी तैयार हो गए हैं।यूपीएमआरसी के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि शासन की नवरात्र में आईएसबीटी तक मेट्रो चलाने की योजना है। इसके लिए 10 अक्तूबर की तारीख दी गई है। मेट्रो के संचालन की तैयारी की रिपोर्ट शासन को भेज दी है।उप महाप्रबंधक ने बताया कि ताज पूर्वी से सिकंदरा तक बन रहे पहले कॉरिडोर के 13 स्टेशन निर्धारित हैं। बीच में खंदारी या किसी भी अन्य स्थान पर कोई नया स्टेशन नहीं बनाया जाएगा। दोनों कॉरिडोर बनने के बाद भविष्य में छलेसर, रुनकता और एयरपोर्ट तक मेट्रो के विस्तार की योजना है।