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आगरा मेट्रो का बड़ा अपडेट: सदर बाजार तक पहुंची ट्रेन, 3 किलोमीटर की डाउन लाइन पर हुआ सफल ट्रायल

Wed, 14 Oct 2026 09:59 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 14 Oct 2026 09:59 AM IST
सार

आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर पर मंगलवार को डिपो एंट्री लाइन से सदर बाजार स्टेशन तक तीन किलोमीटर लंबी डाउन लाइन पर सफल ट्रायल रन किया गया। मॉल रोड पर पहली बार मेट्रो दौड़ती देखकर लोग उत्साहित नजर आए।
 

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Agra Metro Completes Successful Trial Run on 3-Km Line to Sadar Bazaar
आगरा मेट्रो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के सदर बाजार स्टेशन तक मंगलवार को आगरा मेट्रो पहुंच गई। दूसरे कॉरिडोर पर डिपो एंट्री लाइन से सदर बाजार तक तीन किलोमीटर लंबी डाउन लाइन पर ट्रायल रन सफल रहा। इससे आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक प्रस्तावित कॉरिडोर पर काम आगे बढ़ा है। मॉल रोड पर पहली बार मेट्रो गुजरती देखकर लोग उत्साहित नजर आए।
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यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि फूल सैय्यद चौराहा स्थित डिपो से मेट्रो ट्रेन सदर बाजार स्टेशन तक चलाई गई। इसके बाद उसे वापस डिपो लाया गया। इस दौरान परियोजना निदेशक अरविंद राय समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अप लाइन पर ट्रैक बिछाने का काम अंतिम चरण में है। पिछले सप्ताह मेट्रो संचालन के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराने वाली थर्ड रेल का काम भी पूरा हो गया था। शेष ट्रैक, ट्रैक्शन और सिग्नलिंग का काम पूरा होने के बाद अप लाइन पर ट्रायल रन होगा।
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यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने टीम और ठेकेदारों को बधाई दी। दूसरे कॉरिडोर में आगरा कैंट से आगरा कॉलेज तक प्राथमिकता वाला खंड चिह्नित है। यहां स्टेशनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। एमजी रोड से कालिंदी विहार तक भी सिविल कार्य जारी है। मेट्रो शुरू होने पर इस मार्ग के यात्रियों को आवागमन का एक और विकल्प मिलेगा।
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