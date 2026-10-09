जनकपुरी: राम के सम्मान में सजी बड़हार की ज्यौनार, जीवंत हुई मिथिला की परंपरा; भजनों से गूंजा भावना एस्टेट

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राजा जनक और रानी सुनैना ने राजा दशरथ के स्वरूप संजय सिंघल और रानी कौशल्या के स्वरूप नीता सिंघल का स्वागत किया। इसके बाद प्रभु श्रीराम, माता सीता समेत सभी स्वरूपों की आरती उतारी गई। जनक परिवार की ओर से श्रीराम सहित सभी स्वरूपों को चांदी की थाल में विविध व्यंजन परोसे गए। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मिथिला की परंपरा में बेटी के विवाह के बाद उसके वर के सम्मान में बड़हार की ज्यौनार का विशेष महत्व है।इस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नवीन जैन, एमएलसी विजय शिवहरे, पूर्व सांसद राज बब्बर समेत अनेक अतिथि मौजूद रहे। श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, महामंत्री राजीव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष ताराचंद अग्रवाल समेत कमेटी के पदाधिकारी और जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष राजू यादव, राजेश खुराना सहित समिति के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।दावत के दौरान छत्तीसगढ़ के 35 सदस्यीय रॉयल सिम्फनी बैंड ने रामधुनों और भजनों की प्रस्तुतियां दीं। संगीत की मधुर स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालु रामभक्ति में डूबे नजर आए।बड़हार की दावत में जहां एक और मिथिलावासी प्रभुश्री राम व सीता के दर्शन का इंतजार करते दिखे। तो वहीं तिथि बतौर आए सिने अभिनेता राज बब्बर के साथ महिलाओं से लेकर पुरुष तक सेल्फी लेते दिखे।