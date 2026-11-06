आगरा न्यूज: होटल का किराया मांगा तो मिली धमकी, 9.56 लाख का टैक्स बकाया; दो के खिलाफ मुकदमा

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पीड़िता वंदना ने पुलिस आयुक्त और एसीपी सदर से शिकायत की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 5 जून, 2025 को होटल चाणक्य रवि कुमार पांडेय को 4.50 लाख रुपये प्रतिमाह किराए पर दिया गया था। अनुबंध में तीन महीने का अग्रिम किराया देना तय था। किराएदार ने केवल 6.75 लाख रुपये दिए जबकि इतनी ही रकम का एक चेक बाउंस हो गया। 17 महीने बीतने के बाद भी बकाया रकम का भुगतान नहीं किया गया।नगर निगम और जलकल का करीब 9.56 लाख रुपये का कर भी बकाया है। होटल के रखरखाव की जिम्मेदारी किराएदार की थी लेकिन उसने कोई काम नहीं कराया, जिससे होटल की हालत खराब हो गई है। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि यह होटल के किराए का विवाद है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।वस्तु एवं सेवा कर और श्रम विभाग के लाइसेंस भी बकाया भुगतान न होने के कारण निरस्त हो गए हैं। कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। वंदना का आरोप है कि 11 जुलाई की रात रवि पांडेय का भाई सबी पांडेय उनके कमरे में पहुंचा और अभद्रता करने लगा। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की और धमकी दी कि कोई पैसा नहीं देंगे। शोर सुनकर होटल कर्मचारी ने उन्हें बचाया।