आगरा न्यूज: होटल का किराया मांगा तो मिली धमकी, 9.56 लाख का टैक्स बकाया; दो के खिलाफ मुकदमा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 10:38 AM IST
सार
आगरा के शहीद नगर स्थित होटल चाणक्य के किराएदार पर 17 महीने से किराया नहीं देने और करीब 9.56 लाख रुपये का नगर निगम व जलकल कर बकाया रखने का आरोप है। संचालिका ने किराया मांगने पर अभद्रता, जातिसूचक टिप्पणी और धमकी देने की शिकायत की है। दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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विस्तार
आगरा के शहीद नगर स्थित होटल चाणक्य को किराए पर लेकर 17 महीने से किराया नहीं देने का मामला पुलिस तक पहुंचा है। आरोप है कि किराया मांगने पर होटल संचालिका से अभद्रता की गई। मामले में किराएदार रवि कुमार पांडेय और उसके भाई सबी पांडेय पर गाली-गलौज व जातिसूचक टिप्पणी सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं।
पीड़िता वंदना ने पुलिस आयुक्त और एसीपी सदर से शिकायत की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 5 जून, 2025 को होटल चाणक्य रवि कुमार पांडेय को 4.50 लाख रुपये प्रतिमाह किराए पर दिया गया था। अनुबंध में तीन महीने का अग्रिम किराया देना तय था। किराएदार ने केवल 6.75 लाख रुपये दिए जबकि इतनी ही रकम का एक चेक बाउंस हो गया। 17 महीने बीतने के बाद भी बकाया रकम का भुगतान नहीं किया गया।
नगर निगम और जलकल का करीब 9.56 लाख रुपये का कर भी बकाया है। होटल के रखरखाव की जिम्मेदारी किराएदार की थी लेकिन उसने कोई काम नहीं कराया, जिससे होटल की हालत खराब हो गई है। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि यह होटल के किराए का विवाद है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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लाइसेंस निरस्त, कर्मचारियों को वेतन नहीं
वस्तु एवं सेवा कर और श्रम विभाग के लाइसेंस भी बकाया भुगतान न होने के कारण निरस्त हो गए हैं। कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। वंदना का आरोप है कि 11 जुलाई की रात रवि पांडेय का भाई सबी पांडेय उनके कमरे में पहुंचा और अभद्रता करने लगा। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की और धमकी दी कि कोई पैसा नहीं देंगे। शोर सुनकर होटल कर्मचारी ने उन्हें बचाया।
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पीड़िता वंदना ने पुलिस आयुक्त और एसीपी सदर से शिकायत की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 5 जून, 2025 को होटल चाणक्य रवि कुमार पांडेय को 4.50 लाख रुपये प्रतिमाह किराए पर दिया गया था। अनुबंध में तीन महीने का अग्रिम किराया देना तय था। किराएदार ने केवल 6.75 लाख रुपये दिए जबकि इतनी ही रकम का एक चेक बाउंस हो गया। 17 महीने बीतने के बाद भी बकाया रकम का भुगतान नहीं किया गया।
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नगर निगम और जलकल का करीब 9.56 लाख रुपये का कर भी बकाया है। होटल के रखरखाव की जिम्मेदारी किराएदार की थी लेकिन उसने कोई काम नहीं कराया, जिससे होटल की हालत खराब हो गई है। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि यह होटल के किराए का विवाद है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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लाइसेंस निरस्त, कर्मचारियों को वेतन नहीं
वस्तु एवं सेवा कर और श्रम विभाग के लाइसेंस भी बकाया भुगतान न होने के कारण निरस्त हो गए हैं। कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। वंदना का आरोप है कि 11 जुलाई की रात रवि पांडेय का भाई सबी पांडेय उनके कमरे में पहुंचा और अभद्रता करने लगा। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की और धमकी दी कि कोई पैसा नहीं देंगे। शोर सुनकर होटल कर्मचारी ने उन्हें बचाया।