विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विजय नगर कॉलोनी निवासी पूर्व इंडिया-ए क्रिकेटर और पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चयनकर्ता हरविंदर सिंह सोढ़ी धोनी के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। वर्ष 2003 में रांची में खेले गए रणजी ट्रॉफी मुकाबले में मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हुए सोढ़ी ने धोनी को क्लीन बोल्ड किया था। उस समय धोनी भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के सफर पर थे। सोढ़ी के लिए यह मुकाबला आज भी खास यादों में शामिल है।आगरा में लगाए थे पांच पैराशूट जंपधोनी का आगरा से रिश्ता क्रिकेट के मैदान से बाहर भी रहा है। भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी वर्ष 2015 में पैरा ट्रेनिंग के लिए आगरा आए थे। मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में उन्होंने पांच पैराशूट जंप पूरे किए थे। इनमें रात का जंप भी शामिल था। इस प्रवास के दौरान पूर्व क्रिकेटर सत्येंद्र यादव और बंटी ने अपने मित्र मनोज चाहर के माध्यम से उनसे मुलाकात की थी। धोनी मनोज चाहर के आगरा स्थित घर भी पहुंचे और उनके माता-पिता से आत्मीय मुलाकात की।दीपक की प्रतिभा पर जताया भरोसा, बनाया मैच विनरआगरा के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर दीपक चाहर को आईपीएल में पहचान दिलाने में धोनी की अहम भूमिका रही। चेन्नई सुपर किंग्स में उन्होंने दीपक की स्विंग गेंदबाजी पर भरोसा जताया और पावरप्ले में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी। लगातार मिले अवसरों ने दीपक को आईपीएल के प्रभावी गेंदबाजों में शामिल किया और भारतीय टीम तक पहुंचने में मदद की।मनोज चाहर से रहा लंबा जुड़ावआगरा के मनोज चाहर लंबे समय तक धोनी की प्रबंधन टीम से जुड़े रहे। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकी बनी। धोनी का मनोज के घर पहुंचना और उनके माता-पिता से मिलना इस रिश्ते की आत्मीयता को दर्शाता है। इस तरह धोनी का ताजनगरी से क्रिकेट, दोस्ती और पारिवारिक संबंधों का खास जुड़ाव रहा है।