आगरा: जनगणना में लापरवाही पड़ी भारी, 107 प्रगणक और 17 सुपरवाइजरों पर होगी FIR; निलंबन की भी चेतावनी

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चार्ज अधिकारी लोहामंडी जोन शिवकुमार गौतम ने बताया कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार अनुपस्थित पाए गए इन कर्मचारियों पर जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 4, 5 और 11 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज कराया जा रहा है।नगर जनगणना अधिकारी शिशिर कुमार ने बताया कि अनुपस्थित और कार्य में लापरवाही करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों के खिलाफ आदेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। संबंधित थाना क्षेत्रों में जल्द-से-जल्द प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। अगर यह कर्मचारी शुक्रवार को होने वाले अंतिम प्रशिक्षण में शामिल नहीं होते हैं तो इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने सभी लापरवाह कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे तुरंत अपने निर्धारित कर्तव्यों पर लौटें अन्यथा और भी कठोर वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।