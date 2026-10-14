आगरा में गजब का हाल: सड़क पर बहा गंगाजल, घरों में पहुंच रहा इतना गंदा पानी; जिसमें से आ रही बदबू

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ताजमहल के पास ताजगंज में मंगलवार को लोग पानी के लिए परेशान रहे। आगरा स्मार्ट सिटी के तहत तीन साल पहले 147 करोड़ रुपये खर्च करके 17,250 घरों में पानी के कनेक्शन दिए गए थे। इनमें एमपी पुरा गुम्मट के पास ताजगंज में गंदे पानी की सप्लाई तीन दिनों से चल रही है। सीवर की तरह काला, बदबूदार, गंदा पानी नल से निकला तो लोगों ने शिकायत की।क्षेत्रीय निवासी रिजवानउद्दीन ने बताया कि स्मार्ट सिटी में अजब काम किया गया है। सीवर से होकर पानी की लाइनें निकाली गई है। गंगाजल की लाइन फट जाने से सीवर मैनहोल से साफ पानी निकला, जबकि घरों में गंदा सीवर पहुंच रहा है। पाक टोला, दक्षिणी गेट और कटरों में भी गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें आईं। दक्षिणी गेट निवासी पप्पू ने बताया कि आगरा स्मार्ट सिटी ने ही दोनों लाइनें बिछाई थीं, जिनमें घटिया गुणवत्ता के कारण जलकल विभाग ने हैंडओवर लेने से ही इन्कार कर दिया था। इनकी खामियां लोगों को अब परेशान कर रही हैं।जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि सीवर लाइन से सटाकर ही पानी की लाइन डाली गई थी, जो क्षतिग्रस्त हुई तो इसका पानी सीवर चैंबर से होकर सड़क पर बहने लगा। इसकी जांच के लिए टीम भेजी गई। मरम्मत जारी है। लीकेज मिल गया है।