अब वर्दी पर निशाना: सीआईडी इंस्पेक्टर का खाता कर दिया खाली, साइबर ठगों ने इस तरह की ठगी; भनक तक नहीं लगी

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मूलरूप से खेलगांव पब्लिक स्कूल, बजहा, प्रयागराज निवासी लखन लाल मिश्र सीआईडी इंस्पेक्टर हैं। आगरा में तैनात हैं। उनका खाता पंजाब नेशनल बैंक की पीपल गांव, प्रयागराज शाखा में है। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को सात बार में खाते से 4 लाख रुपये निकल गए। उन्हें रकम निकालने की जानकारी नहीं हो सकी।सिकंदरा निवासी अमित कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि 13 फरवरी को व्हाट्सएप पर एक महिला से बातचीत हुई। उसने अपना नाम निशिका सेन बताया। उसने निवेश करने पर काफी फायदा समझाया। उनके हां करने पर एक एप डाउनलोड कराया। वह कैटरपिलर के नाम से चल रहा था। उसकी वेबसाइट भी थी। इसमें व्हाट्सएप नंबर का एक लिंक था। उससे जोड़कर मुनाफा दिखाया। बाद में खाते में 5.40 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। मुनाफे की रकम निकालने का प्रयास करने पर युवती ने 10 प्रतिशत फीस और 7 प्रतिशत जीएसटी के नाम पर रकम मांगी। तब ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।न्यू जनता कॉलोनी, सदर बाजार निवासी संतोष कुमार ने बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर पुष्कर राज ठाकुर ट्रेडर्स का विज्ञापन देखा। एक लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करने पर वह उनके टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए। उन्हें छोटे निवेश पर ज्यादा मुनाफे का भरोसा दिलाया गया। 10 से 13 अगस्त के बीच में सात बार में अलग-अलग तरीके से रकम लेकर 7 लाख रुपये ठग लिए। हर बार मुनाफा देने की कहने पर अतिरिक्त चार्ज के रूप में धनराशि भी मांगने लगे। धोखाधड़ी का पता चलने पर उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई।सरवन नगर, सेवला जाट निवासी महेश चंद्र ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि वो 1 अगस्त को अपने खाते से पांच लाख रुपये निकलने गए थे। पता चला कि रकम पहले ही निकल चुकी है। इस पर साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की। पीड़ित ने पुलिस से रकम वापस दिलाने की मांग की है।