आगरा-जलेसर मार्ग पर हादसा: मैक्स ने बाइक सवारों को कुचला, दो युवकों की मौत; परिवारों में मचा कोहराम

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हादसे में राहुल राजपूत और अतिन्द्र राजपूत, निवासी पुरा गोवर्धन की मौत हो गई। दोनों आवल खेड़ा की ओर से बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार अज्ञात मैक्स ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। विज्ञापन



सूचना मिलने पर खंदौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात मैक्स की तलाश की जा रही है। हादसे में राहुल राजपूत और अतिन्द्र राजपूत, निवासी पुरा गोवर्धन की मौत हो गई। दोनों आवल खेड़ा की ओर से बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार अज्ञात मैक्स ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया।सूचना मिलने पर खंदौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात मैक्स की तलाश की जा रही है।

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आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के जलेसर मार्ग पर गुरुवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अगरपुर तिराहे के पास अज्ञात मैक्स ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।