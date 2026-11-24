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मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-7 के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने की। हाकिम सिंह सदर क्षेत्र के मधुनगर निवासी हैं। मामला 17 मार्च 2004 का है, जब सदर बाजार थाने में तत्कालीन लेखपाल धर्मेंद्र कुमार ने तहरीर देकर धारा 448 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि मौजा चक चाहरम की गाटा संख्या 293 में से 214.11 वर्ग मीटर राजकीय आस्थान की जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल हुआ और कानूनी लड़ाई लंबी खिंचती चली गई।मुकदमे की लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से महज दो गवाह लेखपाल धर्मेंद्र कुमार और नजूल मोहर्रिर गिरिराज प्रसाद ही अदालत में पेश हुए। गवाही के लिए बार-बार मौके दिए गए, अन्य गवाहों को तलब करने के लिए आदेश भी निकाले गए मगर गवाह हाजिर नहीं हुए। 20 सितंबर 2012 को अंतिम अवसर मिलने के बाद भी गवाही पूरी नहीं हो सकी। 21 जुलाई, 2025 को फिर अंतिम अवसर दिया गया और 12 अगस्त, 2025 को अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिए गए। गवाहों को दोबारा बुलाने की अर्जी भी 23 अक्तूबर 2026 को खारिज हो गई।अदालत में जिरह के दौरान अभियोजन के दोनों गवाहों के बयानों ने मुकदमे की जमीन और कमजोर कर दी। लेखपाल धर्मेंद्र कुमार ने माना कि शिकायतकर्ता अमीर सिंह फौजदार के मूल प्रार्थनापत्र और मौके की जांच के समय वे मौजूद नहीं थे। उधर, नजूल मोहर्रिर गिरिराज प्रसाद मौके पर हुए निर्माण की लंबाई-चौड़ाई तक याद नहीं रख पाए। वे यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि हाकिम सिंह को जमीन छोड़ने का कोई वैधानिक नोटिस भेजा गया था या नहीं। पत्रावली में भी ऐसा कोई नोटिस दर्ज नहीं मिला।फैसले में अदालत ने साफ कहा कि संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने के आरोप में कानूनन लिखित नोटिस और उसके बाद भी कब्जा जारी रहने का ठोस प्रमाण जरूरी है, जिसे अभियोजन जुटा नहीं पाया। दो दशकों से ज्यादा खिंचे इस मुकदमे ने सरकारी महकमों की पैरवी और साक्ष्य जुटाने की सुस्ती पर भी सवाल खड़े किए।