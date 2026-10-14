आगरा न्यूज: नाली के निर्माण में लगाई ऐसी सामग्री, चौंक गए निगम के इंजीनियर; तुरंत ही उखड़वाई सारी ईंटें

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श्याम नगर में नगर निगम 9 लाख रुपये से सड़क बना रहा है। इसका निर्माण मै. खंडेलवाल एंड कंपनी कर रही है। क्षेत्र के लोगों ने नाली के निर्माण में मानकों की अनदेखी किए जाने की शिकायत नगर निगम प्रशासन से की थी। इस पर अवर अभियंता हरिओम को जांच के लिए भेजा गया। उन्होंने निरीक्षण में नाली निर्माण में मानकों का उल्लंघन पाया।अवर अभियंता हरिओम ने बताया कि जांच में नाली निर्माण में मानकों का पालन नहीं किए जाने की जानकारी सामने आई। ठेकेदार नाली का दोबारा निर्माण कराएगा। निर्माण कार्य शुरू होते ही गुणवत्ता पर पूरी नजर रखी जाएगी, ताकि कोई गड़बड़ी न हो।नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि नगर निगम के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। इसमें अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियरों से नियमित निरीक्षण के लिए कहा गया है।