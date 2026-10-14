आगरा न्यूज: नाली के निर्माण में लगाई ऐसी सामग्री, चौंक गए निगम के इंजीनियर; तुरंत ही उखड़वाई सारी ईंटें
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 14 Oct 2026 09:54 AM IST
सार
आगरा के टेढ़ी बगिया स्थित श्याम नगर में नौ लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण के दौरान नाली बनाने में मानकों की अनदेखी की शिकायत मिली। जांच में खामियां सामने आने पर नगर निगम ने मंगलवार को नाली उखड़वा दी।
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विस्तार
आगरा के टेढ़ी बगिया स्थित श्याम नगर में सड़क निर्माण कार्य के दौरान नाली बनाने में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया। शिकायत पर नगर निगम ने जांच कराई तो निर्माण कार्य में खामियां सामने आईं। मंगलवार को नगर निगम के इंजीनियर ने नाली को उखड़वा दिया। ठेकेदार को निर्धारित मानकों के अनुरूप दोबारा नाली का निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
श्याम नगर में नगर निगम 9 लाख रुपये से सड़क बना रहा है। इसका निर्माण मै. खंडेलवाल एंड कंपनी कर रही है। क्षेत्र के लोगों ने नाली के निर्माण में मानकों की अनदेखी किए जाने की शिकायत नगर निगम प्रशासन से की थी। इस पर अवर अभियंता हरिओम को जांच के लिए भेजा गया। उन्होंने निरीक्षण में नाली निर्माण में मानकों का उल्लंघन पाया।
अवर अभियंता हरिओम ने बताया कि जांच में नाली निर्माण में मानकों का पालन नहीं किए जाने की जानकारी सामने आई। ठेकेदार नाली का दोबारा निर्माण कराएगा। निर्माण कार्य शुरू होते ही गुणवत्ता पर पूरी नजर रखी जाएगी, ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
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नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि नगर निगम के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। इसमें अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियरों से नियमित निरीक्षण के लिए कहा गया है।
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श्याम नगर में नगर निगम 9 लाख रुपये से सड़क बना रहा है। इसका निर्माण मै. खंडेलवाल एंड कंपनी कर रही है। क्षेत्र के लोगों ने नाली के निर्माण में मानकों की अनदेखी किए जाने की शिकायत नगर निगम प्रशासन से की थी। इस पर अवर अभियंता हरिओम को जांच के लिए भेजा गया। उन्होंने निरीक्षण में नाली निर्माण में मानकों का उल्लंघन पाया।
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अवर अभियंता हरिओम ने बताया कि जांच में नाली निर्माण में मानकों का पालन नहीं किए जाने की जानकारी सामने आई। ठेकेदार नाली का दोबारा निर्माण कराएगा। निर्माण कार्य शुरू होते ही गुणवत्ता पर पूरी नजर रखी जाएगी, ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
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नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि नगर निगम के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। इसमें अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियरों से नियमित निरीक्षण के लिए कहा गया है।