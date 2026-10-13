मौसम का यू-टर्न: तेज धूप के बाद छाए बादल, पारे में आएगी कमी; वायरल फीवर से रहें सावधान

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मौसम विभाग ने 18 अक्तूबर तक मौसम साफ रहने के आसार जताए हैं। तापमान में भी डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है। बीते सप्ताह से आगरा का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा है। सोमवार को फतेहपुर और आगरा का समान तापमान रहा। शहर का न्यूनतम तापमान की बात करें 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में डेढ़ डिग्री तक की गिरावट आ सकती है और यह 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।मौसम में बदलाव होने से वायरल फीवर, गले में संक्रमण का खतरा है। अस्थमा-सांस रोग के मरीजों को परेशानी हो सकती है। डिप्टी सीएमओ डॉ. नंदन सिंह ने बताया कि दोपहर में धूप होने से गर्मी लग रही है। ऐसे में कई बार ठंडी सामग्री भी लोग खा-पी रहे हैं। इससे गले में खराश, दर्द, जुकाम-खांसी हो रही है। मौसम के बदलाव के समय अस्थमा-सांस रोग के मरीजों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।