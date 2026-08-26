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ढाबे पर नशे का स्टॉक: निजी यूनिवर्सिटी के पास गांजे की बिक्री, दो तस्कर गिरफ्तार; साथी भाग निकले

Wed, 26 Aug 2026 10:41 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 26 Aug 2026 10:41 AM IST
सार

आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में निजी यूनिवर्सिटी के पास गांजे की डिलीवरी देने पहुंचे दो तस्करों को एएनटीएफ ने गिरफ्तार कर 104 किलो गांजा बरामद किया। कार से पहुंचे दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है।
 

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104 Kg Ganja Seized Near Private University In Agra Two Smugglers Arrested
पुलिस गिरफ्त में तस्कर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में निजी यूनिवर्सिटी के पास ढाबे पर गांजे की बिक्री होती है। सोमवार रात एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) कानपुर और आगरा यूनिट ने घेराबंदी कर अरसेना के पास दो तस्करों को गिरफ्तार किया। उनसे 104 किलो गांजा बरामद किया गया। दो आरोपी कार से भाग गए। टीम उनकी तलाश में लगी है।
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एएनटीएफ आगरा यूनिट के सीओ उमेश पंवार ने बताया कि 24 अगस्त को एएनटीएफ यूनिट कानपुर को सूचना मिली थी कि कुछ लोग शारदा यूनिवर्सिटी, गांव अरसेना के पास एक कुंतल गांजे की सप्लाई लेने आने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों में पिनाहट के गांव कुकथरी निवासी हरीश कुमार और अरसेना, सिकंदरा निवासी छविराम यादव हैं।
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एएनटीएफ की पूछताछ में छविराम ने बताया कि कानपुर की एक पार्टी ने दो क्विंटल गांजे की डिलीवरी मांगी थी। इसके लिए अरसेना के कान्हा से बात की। वह एक क्विंटल गांजा देने के लिए तैयार हो गया। कान्हा स्विफ्ट कार से गांजा लेकर आया था। कान्हा और उसका साथी टिंकू निजी यूनिवर्सिटी के पास ड्राइवर ढाबा चलाते हैं। पुड़िया बनाकर गांजे की बिक्री करते हैं। वह डिलीवरी देने आए थे। इससे पहले ही टीम पहुंच गई। एक पल्सर बाइक भी बरामद की गई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
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