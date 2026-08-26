ढाबे पर नशे का स्टॉक: निजी यूनिवर्सिटी के पास गांजे की बिक्री, दो तस्कर गिरफ्तार; साथी भाग निकले

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एएनटीएफ आगरा यूनिट के सीओ उमेश पंवार ने बताया कि 24 अगस्त को एएनटीएफ यूनिट कानपुर को सूचना मिली थी कि कुछ लोग शारदा यूनिवर्सिटी, गांव अरसेना के पास एक कुंतल गांजे की सप्लाई लेने आने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों में पिनाहट के गांव कुकथरी निवासी हरीश कुमार और अरसेना, सिकंदरा निवासी छविराम यादव हैं।एएनटीएफ की पूछताछ में छविराम ने बताया कि कानपुर की एक पार्टी ने दो क्विंटल गांजे की डिलीवरी मांगी थी। इसके लिए अरसेना के कान्हा से बात की। वह एक क्विंटल गांजा देने के लिए तैयार हो गया। कान्हा स्विफ्ट कार से गांजा लेकर आया था। कान्हा और उसका साथी टिंकू निजी यूनिवर्सिटी के पास ड्राइवर ढाबा चलाते हैं। पुड़िया बनाकर गांजे की बिक्री करते हैं। वह डिलीवरी देने आए थे। इससे पहले ही टीम पहुंच गई। एक पल्सर बाइक भी बरामद की गई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।