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मंगलवार पूर्वाह्न स्पीड कलर लैब पर मौजूद बस शेल्टर की जगह पर महान योद्धा राणा सांगा की प्रतिमा लगाने के लिए मेयर हेमलता दिवाकर और विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने विधि-विधान से भूमि पूजन किया। राणा सांगा के जयकारों के बीच मेयर हेमलता दिवाकर ने बताया कि इस चौराहे का नाम राणा सांगा चौक किया जा चुका है और पार्षद शरद चौहान के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सदन ने मंजूरी दी थी। आगरा नगर निगम शहर के सभी चौराहों पर महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं लगवाएगा और उनके नाम भी बदलेगा।इस दौरान क्षत्रिय सभा अध्यक्ष डॉ. अनिल चौहान, पीली कोठी के कुंवर दिनेश प्रताप सिंह, संरक्षक कपूर चंद सिकरवार, विजयपाल सिंह, दिनेश सिकरवार, धनवीर सिंह तोमर, राजीव चौहान, आरपी सिंह, आरके सिंह राघव, पार्षद अनुराग चतुर्वेदी, विक्रांत कुशवाहा, हेमलता चौहान, प्रवीणा राजावत मौजूद रहे। संचालन पार्षद शरद चौहान और गजेंद्र परमार ने किया।विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि संस्कृति मंत्री ने राणा सांगा की अश्वारोही प्रतिमा के लिए 38 लाख रुपये आवंटित किए हैं। इसका निर्माण लखनऊ में चल रहा है। करीब 18 टन वजन की कांस्य से तैयार प्रतिमा 12 फीट की होगी, जिसे 10 फीट ऊंचे फाउंडेशन पर लगाया जाएगा। नगर निगम फाउंडेशन बनाने पर 16 लाख रुपये खर्च करेगा, जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बनाया जाएगा और इस पर स्टील की रेलिंग लगाई जाएगी। विधायक के मुताबिक एक माह में प्रतिमा का अनावरण करा दिया जाएगा।भूमि पूजन के दौरान संजय प्लेस स्थित एचआईजी फ्लैट्स की ओर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। यहां सपा सांसद रामजीलाल सुमन का आवास है, जिन्होंने बीते साल संसद में राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था। उनके बयान के बाद ही नगर निगम में पार्षद शरद चौहान ने चौक का नाम बदलकर राणा सांगा चौक करने और यहां प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव रखा था।