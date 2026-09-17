Agra News: गोष्ठी में नसीहत, जैविक खेती अपनाएं किसान
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:49 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:49 AM IST
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अकोला। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम एवं त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत बुधवार को विकास खंड अकोला प्रांगण में कृषक प्रशिक्षण गोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि भाजपा नेता मुकेश चाहर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से किसानों को नई तकनीकी जानकारी मिलती है, जो खेती के लिए बेहद जरूरी है।
कृषि सलाहकार सलीम अली खान ने फसल बोने से पहले सरल और सस्ती विधि द्वारा बीज उपचार करने की सलाह दी। प्रभारी बीज भंडार प्रशांत कुमार चाहर ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दाैरान एडीओ पीपी कृष्ण पाल सिंह, किसान कमल बिहारी मुखिया ने किसानों से जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। गोष्ठी में ओमप्रकाश चाहर, सुरेंद्र सिंह चाहर, विश्वेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह, कृष्ण गोपाल, प्रमोद गंगवार, अरविंद गंगवार मौजूद रहे।
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कृषि सलाहकार सलीम अली खान ने फसल बोने से पहले सरल और सस्ती विधि द्वारा बीज उपचार करने की सलाह दी। प्रभारी बीज भंडार प्रशांत कुमार चाहर ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दाैरान एडीओ पीपी कृष्ण पाल सिंह, किसान कमल बिहारी मुखिया ने किसानों से जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। गोष्ठी में ओमप्रकाश चाहर, सुरेंद्र सिंह चाहर, विश्वेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह, कृष्ण गोपाल, प्रमोद गंगवार, अरविंद गंगवार मौजूद रहे।
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