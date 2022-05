{"_id":"6278a9e1d733e5251561cae9","slug":"acid-attack-on-family-while-sleeping-at-night-in-shahganj-agra-crime-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आगरा: रात में घर की छत पर सो रहे परिवार पर तेजाब का हमला, किशोरी सहित चार झुलसे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 09 May 2022 11:12 AM IST