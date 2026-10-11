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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   A wave of devotion swept through Kheragarh with *Kalash Yatras*; chants hailing the Goddess echoed all around.

Agra News: खेरागढ़ में कलश यात्राओं से बहा भक्ति का सैलाब, गूंजे माता के जयकारे

Sun, 11 Oct 2026 11:40 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:40 PM IST
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A wave of devotion swept through Kheragarh with *Kalash Yatras*; chants hailing the Goddess echoed all around.
फोटो 4 खेरागढ़मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं को किया जागरूक
खेरागढ़। कस्बे में रविवार को देवी मां की भक्ति की बयार बहती नजर आई। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर भव्य कलश यात्राएं निकालीं। बैंड-बाजों और डीजे की धुन पर निकलीं इन यात्राओं से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।
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देवी मां के जयकारों से कस्बे के मुख्य मार्ग गूंज उठे और जगह-जगह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अलग-अलग मार्गों से होकर गुजरीं इन यात्राओं में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कस्बे में करीब 1 दर्जन स्थानों पर सार्वजनिक रूप से पंडाल सजाकर देवी मां की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहाँ सुबह और शाम विधि-विधान से पूजा-आरती की जा रही है।
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