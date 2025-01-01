अनूठी आस्था: घुटनों के बल चलकर देवी दरबार में दीपदान

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बाह। शारदीय नवरात्र पर सोमवार को बाह में अनूठी आस्था देखने को मिली। नौ दिन का व्रत रखने वाली बेटियां देवी दरबार में दीपदान के लिए घुटनों के बल चलकर पहुंची। उनके हाथ में जलते दीये थे। आगे परिजन रास्ते की सफाई करते हुए चल रहे थे, पीछे से भी भक्त जयकारे लगा रहे थे। जरार के केला देवी मंदिर पर भी व्रती महिलाएं और युवतियां घुटनों के बल चलकर पहुंची। भदरौली के भगवती देवी मंदिर में महिलाओं ने पेट के बल चलकर मातारानी के दर्शन किए। उन्होंने मन्नत के लिए मंदिर की परिक्रमा भी लगाई।