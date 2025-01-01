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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   A Unique Act of Faith: Offering Lamps at the Goddesss Shrine While Crawling on Knees

अनूठी आस्था: घुटनों के बल चलकर देवी दरबार में दीपदान

Tue, 20 Oct 2026 12:57 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:57 AM IST
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A Unique Act of Faith: Offering Lamps at the Goddesss Shrine While Crawling on Knees
बाह: अनूठी आस्था: दीपदान के लिए देवी दरबार में घुटनों पर चलकर पहुंची बेटियां - फोटो : Archive
बाह। शारदीय नवरात्र पर सोमवार को बाह में अनूठी आस्था देखने को मिली। नौ दिन का व्रत रखने वाली बेटियां देवी दरबार में दीपदान के लिए घुटनों के बल चलकर पहुंची। उनके हाथ में जलते दीये थे। आगे परिजन रास्ते की सफाई करते हुए चल रहे थे, पीछे से भी भक्त जयकारे लगा रहे थे। जरार के केला देवी मंदिर पर भी व्रती महिलाएं और युवतियां घुटनों के बल चलकर पहुंची। भदरौली के भगवती देवी मंदिर में महिलाओं ने पेट के बल चलकर मातारानी के दर्शन किए। उन्होंने मन्नत के लिए मंदिर की परिक्रमा भी लगाई।
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