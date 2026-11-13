Agra News: हाईटेंशन लाइन से पाइप छू जाने से गई राजमिस्त्री की जान

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गांव बरना निवासी रामभजन (50) पुत्र राम नारायन राजमिस्त्री का काम करते थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे वह एक मकान पर निर्माण कार्य कर रहे थे। चाली बनाने के लिए लोहे का पाइप उठाते समय वह पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से छू गया। करंट लगने से रामभजन जमीन पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन और आसपास के लोग उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।मृतक के पुत्र मनीष ने थाने में घटना की जानकारी दी है। रामभजन के तीन पुत्र हैं, जिनमें मनीष (20), गौरव (19) और नीरज (16) शामिल हैं। नीरज अभी अविवाहित है। पिता की अचानक मौत से तीनों बेटों और अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच की जा रही है।