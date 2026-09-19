Agra News: राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आगरा में होगा सजीव प्रसारण

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अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की सचिव नम्रता दान ने कहा कि राहुल गांधी देश भर के युवाओं और जेन-जी की आवाज बन रहे हैं। जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार और शहर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि भाजपा शासन में लगातार हो रहे पेपर लीक और बेरोजगारी से छात्र हताश हैं, जिन्हें नई दिशा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वरिष्ठ नेता अश्विनी जैन, ताहिर हुसैन, सलमान कुरैशी, सतेंद्र दुबे, बुरहान शमसी, अनुज शर्मा, सतेंद्र मुद्गल, लखन सिकरवार आदि माैजूद रहे।